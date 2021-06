EX ROSSAZZURRI: Bucolo, nuove proposte in Serie C

Il centrocampista catanese ed ex Catania Rosario Bucolo è richiesto in Serie C. Dopo i positivi mesi trascorsi a Potenza, in attesa di capire se i lucani continueranno a puntare ancora su di lui, in scadenza di contratto, tre società avrebbero messo gli occhi su Bucolo. Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, si tratterebbe di tre club del girone C: Turris, Paganese e Monopoli. Sarà ancora tra i professionisti il futuro del giocatore classe 1988?

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***