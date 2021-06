EX ROSSAZZURRI: Morimoto, già conclusa l’avventura in Paraguay

Termina dopo appena quattro mesi l’esperienza di Takayuki Morimoto allo Sportivo Luqueño (Prima Divisione Paraguay). In campo per pochissimi minuti indossando la casacca gialloblu, l’attaccante giapponese ex Catania non ha lasciato il segno. Anzi, a marzo scorso si è reso protagonista di un episodio negativo, investendo con la sua auto un motociclista a cui non ha prestato soccorso e, una volta fermato dalla polizia, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 0.41 mg. Per fortuna l’incidente non ha provocato alcuna vittima. Prima di trasferirsi in Paraguay, Morimoto aveva militato per pochi mesi tra le file dei greci dell’AEP Kozanis.

