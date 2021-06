MERCATO: girone C, i principali movimenti dei club nelle ultime ore

La situazione aggiornata relativamente ai movimenti di calciomercato nel girone C di Serie C. Il Bari ufficializza l’ingaggio del nuovo Direttore Sportivo. Sarà l’ex portiere del Catania Ciro Polito, reduce da un brutto incidente stradale. Contratto biennale con opzione, nei prossimi giorni saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento. Lo stesso club biancorosso sarebbe interessato a Ferdinando Del Sole, fantasista classe ’98 di proprietà della Juventus (fonte tuttobari.com). Il Catanzaro sonda il terreno per l’attaccante del Teramo Lorenzo Pinzauti (fonte tuttomercatoweb.com) e piace il terzino Alberto Tentardini, anch’egli in forza al Teramo (fonte iamcalcio.it).

Autore di 18 reti con la maglia dell’Albinoleffe, Jacopo Manconi sarebbe invece finito nel mirino del Palermo (fonte tuttopalermo.net). Come riporta tusciaweb.eu, la Viterbese vuole confermare Federico Baschirotto, nonostante le richieste già ricevute per il difensore e nel frattempo guarda con attenzione al classe 2001 Martin Cocorocchio del Cassino. Vibonese a caccia di un nuovo allenatore, in questo senso spicca il nome dell’ex difensore del Cosenza Aniello Parisi (fonte tuttoc.com). Non solo mister Gaetano Auteri. La punta Leonardo Perez sempre più vicina al ritorno alla Virtus Francavilla.

