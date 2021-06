EX ROSSAZZURRI – Pessina: “In C non giocavo, ho anche pensato di smettere…”

Nei giorni scorsi ha segnato il suo secondo gol con la maglia della Nazionale. A Catania lo si ricorda per l’unica presenza in prima squadra contro l’Ischia nella stagione 2015/16, oggi Matteo Pessina è un elemento di spicco dell’Italia. A proposito dei suoi trascorsi in C, il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni intervenendo in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da tuttomercatoweb.com: “La mia famiglia è stata la mia fortuna. Mi ritengo fortunato. Mi hanno tenuto coi piedi per terra, da quando ero bambino. Cerco di sentirli spesso, mi faccio dare consigli e i loro sono i più importanti. I momenti difficili ci sono stati: in C non giocavo, è stato difficile, ho anche pensato di smettere ma sono andato avanti perché amo giocare a calcio e voglio farlo per tutta la vita. E’ bellissimo viverlo non come un lavoro, il calcio, ma come una cosa di cui gioisco e che mi diverte”.

