FUTURO CATANIA: Sigi, nuovi confronti a Torre del Grifo

Si avvicina la data di scadenza dell’iscrizione al campionato. In attesa di perfezionare il vicino accordo con il Comune di Mascalucia e della ormai famosa risposta della sede palermitana dell’Agenzia delle Entrata alla controproposta avanzata da Sigi di transazione del debito, sono previsti nuovi incontri e confronti nei prossimi giorni in seno alla SpA etnea. I soci cercano compattezza, consapevoli della necessità di ricapitalizzare allo scopo di dotare il Catania delle somme necessarie per iscrivere la squadra. La Sigi dà rassicurazioni sul tema ma continua a cercare intese da ratificare con potenziali sponsor ed investitori.

In questo senso sono sempre attuali le indiscrezioni su un gruppo maltese tuttora in contatto con il Catania, così come la presenza dei creditori privati che bussano alla porta attendendo segnali immediati al fine di onorare i debiti scaduti. La situazione debitoria è importante, i soci Sigi si stanno attivando per superare lo stato di impasse – in primis l’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi – ma il tempo stringe. Servono unione d’intenti e la liquidità indispensabile per sostenere il presente e, soprattutto, assicurare un futuro migliore al Catania.

