ZAMPARINI: “Centro sportivo? Non basta per andare in B…”

In questi giorni il presidente del Palermo Dario Mirri ha ribadito l’importanza di costruire il centro sportivo, sottolineando che se il Catania non è fallito è soprattutto per merito dell’asset di Torre del Grifo. L’ex numero uno del Palermo Maurizio Zamparini ha espresso la propria opinione a riguardo, ai microfoni dell’Italpress: “Il centro sportivo secondo me e’ una cosa secondaria. La Serie C e’ un campionato molto pesante dal punto di vista economico, si perdono 3-4 milioni all’anno e se vuoi andare in Serie B rischi di perderne anche 10. Poi se dalla Serie B vuoi andare in A ne perdi 20 all’anno. Io al primo anno di Palermo ne persi 30. Non e’ che fai il centro sportivo e poi vai in Serie B, serve la squadra”.

