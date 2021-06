GIOVANILI CATANIA: Under 17, cinquina alla malcapitata Ternana

Catania e Ternana in campo a Torre del Grifo per i quarti di finale in gara unica del campionato nazionale Under 17 Serie C 2020/21: risultato finale di 5-1 in favore dei rossazzurri sapientemente guidati da Orazio Russo.

FASI SALIENTI (webcronaca a cura del sito ufficiale rossazzurro)

PRIMO TEMPO

1° – Catania subito pericoloso, Zavarone chiude in corner

2° – CATANIA IN VANTAGGIO – 1-0, a segno Tropea – Sugli sviluppi del calcio d’angolo, servito Lorenzo Tropea: fantastico sinistro a giro del numero 7 rossazzurro e palla che s’insacca alla destra dell’incolpevole Cupi.

6° – Errore in disimpegno della Ternana, Al Sein prova ad approfittarne con una conclusione sul primo palo ma Cupi si oppone.

14° – Alunni, claudicante, è costretto a lasciare il campo: al suo posto Perotti.

21° – RADDOPPIO ROSSAZZURRO – 2-0, a segno Russo – Stupenda azione corale rossazzurra, coronata da una perfetta rifinitura di Biondi per Flavio Russo: diagonale preciso e palla nuovamente in fondo al sacco.

24° – Catania vicinissimo al terzo gol: Russo a tu per tu con Cupi, che devia in angolo.

29° – rigore per il Catania: impetuosa discesa di Tropea sulla destra, Varazi lo atterra in piena area, l’arbitro decreta il penalty ed estrae il primo cartellino giallo del match.

31° – CATANIA TRAVOLGENTE – 3-0, a segno Russo su rigore – Flavio Russo dal dischetto, con freddezza e precisione, supera Cupi.

39° – Mecarini al tiro da posizione favorevole: alto.

40° – POKER MERAVIGLIOSO – 4-0, a segno Tropea – Capolavoro di Lorenzo Tropea, che avanza, converge e si ritaglia lo spazio per una perfetta conclusione a giro, imparabile.

43° – Perotti falcia Tropea, cartellino giallo.

45° – QUINTO GOL, ETNEI IRREFRENABILI – 5-0, a segno Biondi – Altra azione da incorniciare della squadra dell’Elefante: assist di Russo per la chirurgica conclusione sul primo palo, dal limite, di Danny Biondi.

45° – Due minuti di recupero.

46° – Bella parata di Borriello, che si oppone con bravura al diagonale Mecarini.

47° – Fine primo tempo, Catania-Ternana 5-0.

SECONDO TEMPO

Nel corso dell’intervallo, disposte quattro sostituzioni: nel Catania, Nicolosi per Al Sein; nella Ternana, Solfaroli per Manucci, Natali per Zavarone e Belloisi per Capotosto.

1° – Ternana pericolosa con un cross sul primo palo, Borriello respinge, Mecarini calcia a lato.

4° – Ottima progressione di Nicolosi sulla destra, palla in mezzo per Russo che calcia di prima intenzione: palla non lontana dall’incrocio.

7° – Bel cross di Napoli per Russo, che controlla a seguire, vince un duello con un difensore ma conclude a lato.

8° – Borriello neutralizza la conclusione di Mecarini.

13° – Maltese sostituisce Russo.

14° – Parente rileva Mecarini.

18° – Borriello è attento: provvidenziale deviazione oltre la traversa sul tiro-cross spiovente da destra.

21° – Nella Ternana, Costantini per Marietti e Vincenzini per Nunzi.

23° – Cugnata al posto di Tropea.

27° – Buona chance per Solfaroli, che paga però un controllo impreciso in area rossazzurra.

35° – La conclusione di Belloisi, rasoterra, sembra destinata ad insaccarsi alla sinistra di Borriello ma l’estremo difensore rossazzurro nega il gol alla Ternana con una straordinaria deviazione.

37° – Altro tentativo improvviso di Belloisi, che cerca l’incrocio: Borriello devia in corner.

40° – Cannavò per Patanè.

41° – Di Pietro per Russi e Rogazione per Biondi.

42° – Borriello para la conclusione di Ferrara.

45° – Due minuti di recupero.

47° – Triplice fischio, Catania-Ternana 5-1.

Campionato Under 17 Serie C- Stagione sportiva ok 2020/21

Quarti di finale

Sabato 26 giugno – Torre del Grifo Village (Campo 3)

Catania-Ternana 5-1

Reti: pt 2° Tropea, 21° Russo, 31° Russo su rigore, 40° Tropea, 45° Biondi; st 47° Costantini (T).

Catania – Borriello; Napoli, Scaletta, Giannone, Patanè, Caramanno, Tropea (23°st Cugnata), Biondi, Russo (13°st Maltese), Russi, Al Sein (1°st Nicolosi). A disposizione: Passanisi; Cannavò, Di Pietro, Rogazione, Napolitano, Pisasale. Allenatore: Russo.

Ternana – Cupi; Manucci, Pagliari, Nunzi, Varazi, Zavarone, Ferrara, Marietti, Capotosto, Alunni (pt 14° Perotti), Mecarini. A disposizione: Cutolo; Bartolocci. Allenatore: Pagliarini.

Arbitro: Silvio Torreggiani (Civitavecchia).

Assistenti: Giuseppe Fanara (Cosenza) e Fabrizio Cozza (Paola).

Ammonito: Perotti e Varazi (T).

Tempi di recupero: pt 2′; st 2’.

