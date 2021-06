VERSO IL 28 GIUGNO: si abbassa la cifra necessaria, ma è ancora corsa contro il tempo

Servivano 800 mila euro per raggiungere la cifra funzionale all’iscrizione del Catania al prossimo campionato. Tra incontri e contatti con potenziali investitori (da verificare se davvero i maltesi invieranno mezzo milione di euro), la Sigi continua la sua corsa contro il tempo allo scopo di arrivare al 28 giugno con tutte le carte in regola per formalizzare l’iscrizione. Riuscirà nell’intento la SpA etnea? Intanto l’importo necessario da garantire per iscrivere la squadra si è abbassato grazie all’intervento dei tifosi attraverso la raccolta fondi (si prevede il raggiungimento di circa 150mila euro) e di quegli sponsor pronti a garantire il loro apporto alla causa.

Qualcuno degli oltre venti soci all’interno di Sigi, inoltre, aumenterà la somma a disposizione e c’è chi confida, in particolare, nel solito contributo di Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza. Lo stesso Nicolosi, però, continua a richiedere sacrifici importanti da parte di tutti. La scadenza del termine ultimo per presentare la richiesta di concessione della licenza nazionale per partecipare al torneo di Lega Pro 2021/22 va depositata entro lunedì. Servono ulteriori risorse economiche per chiudere il cerchio ed avviarsi verso quello che dovrà essere un punto di partenza, non di arrivo. La sola iscrizione, infatti, non è sufficiente nella misura in cui bisogna programmare un futuro all’altezza delle aspettative.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***