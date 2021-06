IL SINDACO: “Scritta una bellissima pagina di storia di Catania, ma ne servono altre. Chi è stato alla finestra a guardare…”

Salvo Pogliese, primo cittadino di Catania, molto soddisfatto a seguito della presentazione dei documenti alla Covisoc per la richiesta d’iscrizione del club rossazzurro al campionato di Serie C 2021/22. Queste le sue parole rilasciate nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor:

“Questi giorni rimarranno indelebili, nell’album dei miei ricordi più intensi. Sono stati giorni molto difficili, sono felice di aver dato il doveroso contributo nell’interesse esclusivo della nostra città. Il mio inguaribile ottimismo nelle ultime settimane aveva lasciato il passo ad un pessimismo leopardiano, poi in realtà il coraggio, la tenacia e la caparbietà dei nostri imprenditori della Sigi, unitamente al cuore dei catanesi, hanno prevalso. Grande vittoria di tutta la città. Gli oltre 100mila euro raccolti dai tifosi lo dimostrano. E’ stato il più bel gesto d’amore che si potesse regalare alla Catania calcistica ed alla città. Ringrazio pubblicamente tutti i tifosi che, dopo un primo approccio tiepido al grido d’allarme lanciato dalla società, hanno risposto. Ringrazio Nicolosi e tutti gli imprenditori della Sigi ma anche gli altri imprenditori che con una semplice telefonata alle 12-15 di stamattina (ieri per chi legge, ndr) hanno accolto il nostro invito effettuando un bonifico. Si è scritta una bellissima pagina di storia della nostra città, ma bisogna scriverne altre ancora più importanti. Mi auguro che chi è stato alla finestra a guardare l’evolversi degli eventi possa dimostrare l’attaccamento alla nostra città ed al Catania Calcio nelle prossime settimane“.

“Sono certo che con una campagna abbonamenti capillare ci possa essere una partecipazione importante, procedendo anche con la costituzione di un vero e proprio azionariato diffuso. Ognuno deve fare la propria parte perchè dobbiamo abbandonare al più presto questa maledetta Lega Pro. Lavori di ristrutturazione e migliorie dello stadio? Dobbiamo approvare il bilancio, aspetto fondamentale per poter dare l’avvio ai lavori. Abbiamo stanziato risorse pari a circa 6 milioni di euro. C’è questo passaggio burocratico-amministrativo che ritengo entro 3-4 settimane si potrà consumare, poi possiamo immaginare di dar seguito a quei lavori di miglioramento e ristrutturazione dello stadio con una tempistica che andremo a concordare con il Catania Calcio. Alcuni lavori potrebbero essere compatibili anche con il campionato in corso. Si potrebbe immaginare la realizzazione graduale di quei lavori che riguardino l’installazione dei seggiolini, mentre per il manto erboso bisogna confrontarci in modo articolato con la ditta ed il Calcio Catania. Abbiamo rischiato il paradosso di migliorare lo stadio senza avere una squadra che rappresentasse la città tra i professionisti. Oggi però l’obiettivo prioritario è stato raggiunto e ne sono felicissimo. Invito la classe imprenditoria della nostra città a fare uno sfrozo aggiuntivo adesso. E alcuni imprenditori stranieri ritengo che possano avere interesse a diventare anche azionisti del Calcio Catania con immissione di liiquidità aggiuntive. Credo che questo miracolo che si è raggiunto oggi determinerà l’ascesa in campo di molti imprenditori catanesi che fino ad oggi sono stati molto tiepidi su questo tema. Potrebbero esserci importanti novità nell’imminente futuro, ne sono convinto. Wizz Air? Il responsabile marketing della compagnia ha detto no, ritengo sia una strada difficilmente percorribile ma faremo un nuovo tentativo“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***