LA SICILIA – La Sigi pensa ad una campagna di pre-abbonamenti

Iscrivere il Catania al campionato e lottare al vertice. Questo l’obiettivo della Sigi che, adesso, deve ricapitalizzare ed il tempo è praticamente scaduto. Ieri i dirigenti hanno sentito un socio forte che arriva dall’estero ed è stata ascoltata un’altra società che entro l’inizio della settimana entrante dovrebbe approdare a Torre del Grifo per un accordo che sembra possibile. Ma fatti concreti? Zero o quasi. La Sigi avrebbe intenzione di lanciare una sorta di campagna pre-abbonamenti per tastare il polso alla città, per ricevere un aiuto immediato. Ovviamente prima iscriverebbe la squadra al campionato. Torre del Grifo resta chiuso al publico ma si studia, pare, una riapertura per agevolare vecchi abbonati ed incentivare nuovi clienti usufruendo di vari spazi a prezzi vantaggiosi.

