LA SICILIA – Salerno: “Catania, sono ottimista. Gaucci unico, Pellegrino mi fece un torto devastante…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dirigente che in Sicilia ha lavorato a Licata, Messina, Catania e Palermo facendo tutte le categorie dalla Serie D alla A, Nicola Salerno ricorda l’esperienza vissuta con Gaucci, fiducioso che il Catania superi il momento attuale: “Catania è una piazza impressionante, lì si sta bene sotto tutti i punti di vista. E’ una piazza che ti sta vicino, che ha un grande senso di appartenenza. Le cose sono complicate adesso ma io sono fiducioso, sono ottimista che alla fine se ne verrà fuori. Luciano Gaucci? Se c’era un buco lui copriva tutto. Persona unica, sembrava che mandasse tutti a quel paese e poi invece era una di una bontà unica. Pellegrino? Lo sento spesso, abbiamo lavorato insieme e c’è un grande rapporto d’amicizia. Sta facendo un grande lavoro, anche se mi ha fatto un torto devastante… quando io ero D.S. della Triestina, lui giocava con la Vis Pesaro, loro erano spacciati e noi primi in classifica inagurando lo stadio Rocco, Maurizio mi fece gol all’incrocio dei pali e perdemmo. Mi brucia tanto, quando me lo ricorda ridiamo come pazzi…”.

