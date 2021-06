MERCATO: Di Piazza nuovamente in uscita da Catanzaro

Terminata l’esperienza in prestito al Catania, Matteo Di Piazza fa rientro alla base. Il Catanzaro proprietario del cartellino, però, salvo sorprese non ripartirà dall’attaccante palermitano. Un indizio in tal senso è rappresentato dalla riconferma in panchina di mister Antonio Calabro, che già lo scorso anno non vedeva Di Piazza all’interno del progetto tecnico giallorosso. Il giocatore lasciò la Calabria proprio a seguito dei rapporti non idilliaci con l’allenatore. Adesso cerca nuova sistemazione in Lega Pro.

