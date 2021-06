AVV. MUNZONE: “Sostenere il Calcio Catania, ognuno faccia la propria parte”

“Bisogna avere fiducia perchè finora Sigi ha prodotto fatti concreti, investendo tempo, denaro, professionalità e scegliendo le persone giuste al posto giusto. Non vedo perchè non dovrebbe fare il proprio dovere fino alla fine”. Questo e molto altro disse le scorse settimane l’avvocato Carmelo Munzone, responsabile dell’ufficio legale del Calcio Catania, nel corso della trasmissione televisiva ‘SalaStampa’. Adesso lancia un appello, sui social, affinchè si possa sostenere economicamente la società rossazzurra: “Avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti, imprenditori vari. E’ il momento di sostenere la squadra della propria città con un intervento vero, fattivo e costruttivo. Acquisire azioni Sigi per sostenere il Calcio Catania. Ognuno faccia la propria parte, la città sarà riconoscente”. Si cerca fino all’ultimo di salvare la matricola, sono giorni caldi per il presente ed il futuro del club.

