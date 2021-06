LA SICILIA – Sigi riunita per decidere le strategie di salvezza della matricola

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Proseguono le riunioni della Sigi a Torre del Grifo. La SpA etnea vuole insistere e salvare la matricola. Fino a oggi le interolucuzioni principali non sono arrivati a un punto fermo. Restano in piedi altre quattro ipotesi, ma non c’è più tempo per definire tutto. Da qui a martedì la Sigi cercherà di stringere con i gruppi stranieri interessati (non i maltesi). Il piano alternativo è la ricapitalizzazione, ma esistono difficoltà. E’ anche vero che se la squadra dovesse essere iscritta, diventerebbe più semplice avere dalla propria parte nuovi soci o potenziali acquirenti. E intanto la questione dell’ipotesi pre-abbonamenti ha trovato risposte in positivo da una parte della tifoseria, mentre la questione tecnica passa in secondo piano perchè il Catania deve iscriversi, poi si dovranno reperire i soldi per la campagna rafforzamento e rimettere in moto Torre del Grifo.

