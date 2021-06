PALADINO: ex componente Sigi ancora accusato di reati tributari

Beni per 7,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza al commercialista Antonio Paladino, presidente dell’associazione datoriale Confimed Italia, e Massimiliano Longo, dello studio Fla, entrambi indagati per indebita compensazione di debiti tributari e truffa. Sono accusati dalla Procura di Catania di fare parte di «un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, che annoverava tra i partecipanti professionisti e legali rappresentanti di società aventi sede in tutto il territorio nazionale». Paladino, in particolare, è stato già coinvolto in altre inchieste su crediti fittizi per contribuenti alla ricerca di indebite compensazioni con l’erario, come l’operazione Fake Credits del luglio dell’anno scorso che lo portò anche in carcere proprio mentre era alle prese con il rilevamento del Calcio Catania in quanto faceva parte dell’organigramma della Sigi, società dalla quale Paladino è uscito per via dei guai giudiziari.

