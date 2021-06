MERCATO: Catania, sta per scadere anche il contratto di Raffaele

Monitorato da alcune società di Lega Pro, Giuseppe Raffaele piace soprattutto al Monopoli. Il club biancoverde continua a fare tutte le opportune valutazioni del caso, consapevole del fatto che bisognerà reperire sul mercato un sostituto all’altezza di Giuseppe Scienza. Nel frattempo si avvicina alla scadenza il contratto che lega ancora Raffaele al Catania. L’Elefante aveva fatto sottoscrivere al tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto la scorsa estate un contratto annuale con opzione per il secondo anno. C’era l’idea di portare avanti un discorso pluriennale, invece le strade si sono divise a seguito della brutta sconfitta di Torre del Greco, maturata in un periodo storico in cui il Catania faticava maledettamente a risollevarsi. Pesò, in particolare, la sconfitta interna nel derby. Il 28 giugno Raffaele perderà alcun vincolo col Catania e, pertanto, ormai è da considerarsi libero di trasferirsi altrove. Smanioso di ripartire.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***