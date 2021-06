PELLEGRINO: studia per diventare Direttore Sportivo, ultimo passo

Da un paio di settimane sono terminate le 144 ore di lezione che hanno cadenzato il programma didattico dell’ultimo corso per Direttore sportivo a Coverciano. Un corso in cui si sono alternate lezioni in presenza, nell’aula magna del Centro Tecnico Federale, e in streaming, per permettere agli allievi di continuare nella loro formazione nonostante l’emergenza sanitaria. Un percorso didattico cominciato a novembre con l’inaugurazione del corso e proseguito attraverso nove settimane di lezione. Tra gli allievi che hanno seguito le lezioni anche l’ex centrocampista del Catania Mattia Biso, oggi operativo nello scouting del Frosinone, e Maurizio Pellegrino, attuale Direttore dell’Area Sportiva rossazzurra. Adesso non rimane che l’ultimo passo del loro percorso formativo: gli esami finali, che comprenderanno anche l’esposizione di una tesi redatta su una delle materie studiate al corso.

Di seguito, l’elenco completo di tutti gli allievi che hanno seguito le lezioni: Ignazio Abate, Demetrio Albertini, Domenico Aurelio, Pietro Bertino Colleoni, Mattia Biso, Vito Rocco Oscar Cera, Marcello Chiricallo, Carola Coppo, Dario Dainelli, Federico Dall’Asta, Paolo De Ceglie, Giuseppe De Mita, Davide Donati, Antonio Galardo, Davide Grassi, Francesco Guareschi, Domenico Maietta, Raffaella Manieri, Andrea Masciangelo, Alessandro Matri, Gabriele Mazzocchi, Antonio Minadeo, Massimo Morales, Emiliano Moretti, Mattia Notari, Massimiliano Notari, Luca Pacini, Romeo Papini, Giampaolo Pazzini, Maurizio Pellegrino, Giammarco Polizzi, Alessio Sestu, Alessandra Signorile, Domenico Strati, Zaccaria Tommasi, Antonio Tramontano, Trevor Trevisan, Pietro Varriale, Ivan Zannoni e Giuseppe Zazzara.

