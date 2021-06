PLAYOFF: vince l’Alessandria, l’ex Catania Maniero regala il pari all’Avellino

Squadre in campo per le semifinali d’andata dei playoff di Serie C. Vittoria dell’Alessandria sul campo dell’insidioso Albinoleffe. Gli ospiti la sbloccano con Arrighini (67′), poi arriva il raddoppio di Giorno (77′) che sembra mettere una seria ipoteca per la finale, invece i padroni di casa accorciano le distanze grazie alla realizzazione di Giorgione (82′) che riapre i giochi in vista del match di ritorno. Padova e Avellino non vanno oltre l’1-1 in terra veneta. Al 39′ l’ex di turno Kresic porta in vantaggio il Padova, ma al 49′ Maniero pareggia i conti dopo la respinta di un calcio di rigore del portiere Dini direttamente sulla testa dell’attaccante, che a porta sguarnita non sbaglia.

