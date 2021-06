STAMPA EMILIANA: Mercato, interesse del Carpi per Golfo

Concluso il prestito a Catania, Francesco Golfo attende di conoscere il proprio futuro. Lo deciderà d’accordo con il Parma proprietario del cartellino. Catania che, come riportato nei giorni scorsi, potrebbe anche valutare l’ipotesi di riportare in Sicilia Golfo. Soprattutto nel caso in cui Francesco Baldini restasse al timone rossazzurro, essendo un estimatore del ragazzo fin dai tempi del Trapani. E chissà che non sia casuale che la stampa emiliana accosti anche al Carpi il giocatore. Carpi che, lo ricordiamo, valuta vari profili per la sostituzione del tecnico Sandro Pochesci tra cui proprio Baldini. Si vedrà. Di certo Golfo non resterà a Parma, cercando nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

