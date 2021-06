SANTURRO: “Mia stagione condizionata dall’inizio alla fine. Catania grande piazza, peccato non avere avuto al nostro fianco i tifosi”

Intervistato dai colleghi di zerocinquantuno.it, il portiere del Catania Antonio Santurro commenta l’esperienza di Catania dopo essere stato prelevato in prestito dal Bologna lo scorso anno:

“Purtroppo un problema al tendine rotuleo del ginocchio destro ha condizionato la mia stagione dall’inizio alla fine. Ho giocato titolare nella prima partita di campionato a fine settembre, poi è uscito fuori questo dolore che mi ha costretto a due mesi di terapie. In seguito sono rientrato ma il fastidio continuava, così mi sono allenato per un po’ sul dolore stringendo i denti e poi ho deciso di tentare con un altro tipo di trattamento. Solo nell’ultimo mese mi sono rimesso a posto, pur avvertendo ancora un leggero fastidio in via di miglioramento: ora sto svolgendo un lavoro di rinforzo importante per evitare che il problema si ripresenti“.

“Come mi sono trovato a Catania? Benissimo, l’unico rammarico è non aver avuto al nostro fianco i tifosi: sarebbe stato incredibile giocare con lo stadio Massimino pieno a caricarci e spingerci, ma per ovvie ragioni ci siamo dovuti rassegnare agli spalti vuoti. Però Catania è una grande piazza e merita di stare molto più in alto. Il mio futuro? Sono consapevole di arrivare da due annate difficili, specialmente l’ultima per via dell’infortunio, quindi la prima speranza è di essermi messo definitivamente alle spalle il problema al ginocchio. Purtroppo le situazioni negative fanno parte del gioco e vanno accettate, ora sta a me rimboccarmi le maniche e fare di tutto per rilanciarmi”.

