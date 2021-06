SCIBILIA: “Tacopina attende ancora una risposta dal Catania. Con la SPAL al momento non c’è nulla”

Interessamento di Joe Tacopina a rilevare la SPAL? Dopo le precisazioni del diretto interessato, ecco quelle di Dante Sicilia, ‘braccio destro’ del tycoon americano, intervenuto ai microfoni di estense.com: “Al momento non c’è nulla in relazione con la presenza di Tacopina a Ferrara e la Spal. L’incontro con Gazzoli è un’abitudine che ha Joe quando solitamente si reca in una città e lo fa per mantenere i contatti con il mondo del calcio. Oggi Tacopina è ancora in attesa di una risposta circa l’offerta fatta al Catania Calcio per vedere se si potrà tramutare in qualcosa di concreto. Poi, se non dovesse andare a buon fine, allora ci si potrà guardare intorno. Ci sono 25 squadre in vendita in Italia. Di sicuro, l’interesse dell’avvocato è quello di rimettersi in gioco”.

