L’andata delle semifinali dei playoff di Serie C è stata caratterizzata dalla realizzazione di 5 gol. Perde in casa l’Albinoleffe contro l’Alessandria, a questo punto favorita per l’approdo in finale. Non si fanno male Padova e Avellino, finisce con un pareggio in Veneto e tutti i discorsi sono rinviati al match di ritorno. Riportiamo il filmato contenente le reti:

