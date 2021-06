SERIE C: panchine, la Vibonese cambia. Monopoli, dubbio Scienza

Si conclude l’avventura di Giorgio Roselli sulla panchina della Vibonese. Dopo avere condotto alla salvezza la squadra calabrese, le strade si sono divise e, pertanto, il club del presidente Giuseppe Caffo ripartirà da una nuova guida tecnica. Sempre nel girone C di Serie C, non scontata la permanenza di Giuseppe Scienza a Monopoli su preferenza dello stesso ex centrocampista del Catania che chiederebbe il trasferimento, mentre il Palermo sembra orientato sulla riconferma di Giacomo Filippi al timone rosanero.

