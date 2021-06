SERIE C: girone C, i movimenti di mercato degli ultimi giorni

Diamo un’occhiata a come si sono mossi i club del girone C di Serie C negli ultimi giorni. La Turris si assicura la punta Vito Leonetti, che si lega al club per le prossime due stagioni e proviene dal Matelica. La Turris sta definendo anche l’acquisto a titolo definitivo di Salvatore Longo, classe 2000 di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione alla Pergolettese. Per lui pronto un contratto triennale (fonte tuttoc.com). In attesa di capire in quale girone verrà inserito, il Teramo formalizza la cessione al Cagliari del portiere Andrea D’Aniello. La formula prevede la cessione a titolo definitivo al club sardo, con il 15% a favore della società biancorossa sulla futura rivendita del classe 2003. Come appreso da tuttoc.com, l’estremo difensore Vincenzo Cozzella, classe 2001, è finito nel mirino di Monterosi e Juve Stabia. Saluta le Vespe Alessandro Marotta, direzione Modena. Juve Stabia interessata a Giorgio Tumbarello, centrocampista classe ’96 della Vibonese (fonte tuttomercatoweb.com).

Secondo quanto riportano i colleghi de Il Quotidiano del Sud, Potenza interessato al capitano della Vibonese Alex Redolfi. Futuro molto probabile in Serie C per Hide Kengei Vitalucci, talentuoso trequartista della Primavera del Frosinone (fonte linchiestaquotidiano.it) che piace anche ai lucani. Il Bari non molla la presa e continua a insistere per l’attaccante dell’Ascoli Federico Dionisi offrendo un biennale (fonte tuttoc.com). Inoltre i galletti propongono il rinnovo annuale all’esperto difensore Valerio Di Cesare (fonte Gazzetta del Mezzogiorno). Secondo mediagol.it, il Palermo starebbe riflettendo su due giovani prospetti offensivi: Riccardo Ciervo e Nicolò Ghisleni. Il primo è un’ala classe 2002 della Roma, mentre il secondo è uno scuola Atalanta del 2001 che ha già assaggiato la C al Piacenza. Il difensore Boubacarr Marong dovrebbe rinnovare il contratto fino a giugno 2023 con i rosanero che, invece, perdono il centrocampista Malaury Martin, il quale lascerà il club siciliano a parametro zero. Sondaggio del Palermo per il centrocampista Mario Prezioso, di proprietà del Napoli reduce da una positiva annata in prestito al Modena, ma piace anche alla Virtus Francavilla.

Nonostante diverse manifestazioni d’interesse, l’esterno Abdoul Razack Guiebre resterà al Monopoli anche nella prossima stagione (fonte tuttocalciopuglia.com). Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Monopoli punta al ritorno di Cristian Bunino che è tornato per fine prestito al Pescara. L’altro nome è quello di Gennaro Borrelli, sempre di proprietà degli abruzzesi e negli ultimi sei mesi alla Juve Stabia. Cambiamenti all’orizzonte per il Catanzaro in avanti, dove Felice Evacuo e Davis Curiale dovrebbero salutare. I giallorossi puntano a sostituirli con Giuseppe Fella e Luca Pandolfi (fonte tuttoc.com). Catanzaro che guarda anche ad altri reparti, insistendo per il teramano Alberto Tentardini e potrebbe privarsi di Stefano Scognamillo pensando a Matteo Legittimo, in scadenza di contratto con il Cosenza, per l’eventuale sostituzione (fonte tuttoc.com).

Il Foggia ci prova per Mamadou Tounkara, classe ’96, attaccante di proprietà della Viterbese che, però, attende eventuali proposte dalla Serie B. Satanelli anche su Riccardo Barbuti, punta che ha segnato 20 gol nelle ultime due stagioni con la maglia del Fano (fonte tuttoc.com). La Paganese cerca di chiudere per l’esperto difensore Michele Murolo, nelle ultime stagioni alla Carrarese. Come riportato da tuttocalciopuglia.com, il club pugliese ha messo nel mirino il difensore Nicolò Cherubin che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Arezzo.

