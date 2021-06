STAMPA NAZIONALE – Maisani: “Tacopina è rimasto in contatto con la Sigi”

Renato Maisani, Direttore editoriale di Goal Italia, attraverso un articolo pubblicato per il noto portale online si sofferma su Joe Tacopina, attualmente a Roma, confermando la sua voglia di tornare a misurarsi con il calcio italiano e parlando di SPAL come Piano B dell’avvocato, in caso di mancato acquisto del Catania. A proposito della trattativa per l’acquisizione delle delle quote del Calcio Catania, si legge che “Tacopina è rimasto in costante contatto con la SIGI, ribadendo di essere interessato ad acquisire il Calcio Catania non appena l’attuale proprietà sarà in grado di fornire la documentazione necessaria. Documentazione che rappresenta proprio la conditio sine qua non per l’acquisizione del club da parte di Tacopina e dei suoi soci statunitensi. Tale documentazione verte principalmente su due documenti, entrambi relativi alla ristrutturazione del debito del club, che SIGI ha rilevato dalla precedente proprietà. Ad oggi, però, nè l’Agenzia delle Entrate nè il Comune di Mascalucia hanno definito in maniera chiara ed ufficiale le modalità della dilazione del debito e i termini dei pagamenti”.

