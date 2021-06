“UNITI PER IL CATANIA”: Pagliara aderisce all’iniziativa

C’è anche la figura di Fabio Pagliara che aderisce all’iniziativa promossa da Sigi, “Uniti per il Catania”, allo scopo di favorire l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C attraverso un contributo economico. Fu proprio Pagliara che ebbe, in piena sinergia con Maurizio Pellegrino, la concezione di costituire una cordata per salvare la matricola 11700 lo scorso anno. Successivamente il progetto è mutato sia nella forma che nella sostanza, strutturando un azionariato diffuso attraverso modalità molto diverse da come pensato all’origine da Pagliara. Malgrado quest’ultimo non faccia parte di Sigi, tramite un posto su Facebook ha voluto mostrare il proprio sostegno all’iniziativa.

