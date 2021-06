“UNITI PER IL CATANIA”: raccolte quasi 20mila euro al giorno

Prosegue l’iniziativa promossa il 17 giugno dalla Sigi, “Uniti per il Catania”, nell’ottica di favorire l’iscrizione del Catania al prossimo campionato di Serie C. Il report della società rossazzurra aggiornato alle ore 13:00 di lunedì 21 giugno parla di 628 bonifici effettuati per un valore complessivo di 70.012 euro. Come riportato sulle nostre pagine, dunque, si va effettivamente verso quota 100mila euro. Al momento la media è di circa 17mila euro giornaliere raccolte. Considerando che il 28 giugno scade il termine per iscrivere la squadra al campionato e alla Sigi servirebbero 800mila euro, sono cifre lontane dal raggiungimento dell’obiettivo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se l’attuale proprietà del Calcio Catania incrementerà la somma necessaria ai fini della ricapitalizzazione.

