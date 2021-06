STAMPA EMILIANA: Tacopina-SPAL, il punto della situazione

I colleghi de Il Resto del Carlino fanno il punto sulla trattativa d’acquisizione della SPAL portata avanti con Joe Tacopina, dopo la rottura che sembra ormai definitiva con il Catania. Si legge in particolare che “la proprietà accende il motore ma le ambizioni di serie A passano per Tacopina”. Aggiungendo che “la miglior garanzia su Tacopina, al di là dei suoi recenti trascorsi, viene proprio dal fatto che i Colombarini non gli abbiano sbattuto la porta in faccia come si fa con chi non ha argomenti seri da portare. Certo, Joe dovrà raffinare la sua offerta e fornire garanzie, ma il corridoio per continuare la trattativa nelle prossime settimane è ancora sgombero. Non è semplice scommettere oggi sull’esito della storia. Se tuttavia Tacopina proseguirà nel solco delle promesse iniziali, la sensazione è che prima o poi l’operazione si possa anche concludere”.

