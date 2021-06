VERSO L’ISCRIZIONE: Sigi, dipende da te. Quelle parole di Nicolosi…

“La situazione finanziaria della SIGI non sarebbe male se ognuno di noi contribuisse ad effettuare gli aumenti di capitale necessari e non stando nella speranza dei soliti due, perché non si può pensare di acquistare e gestire una società calcistica come il Calcio Catania con qualche decina di migliaia di euro, con in più la totale assenza di incassi dagli introiti del botteghino e da Torre del Grifo, causa pandemia”. Era il 7 maggio. Parole che portarono la firma di Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza in SIGI, rilasciate ai microfoni di Antenna Uno Notizie. Una sorta di appello. Si percepiva chiaramente la necessità che ognuno dei 24 soci della SpA Etnea mettesse mano al portafoglio. Adesso, a pochi giorni dalla data ultima per l’iscrizione, il 28 giugno, sembra che qualche spiraglio si possa aprire nell’ottica d’incrementare l’importo necessario ai fini della ricapitalizzazione. Servono circa 2.5 milioni per iscrivere la squadra, ne mancano 800mila mentre prosegue la raccolta fondi organizzata da Sigi ed anche la Curva Nord si è attivata in questo senso.

