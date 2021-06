FUTURO CATANIA: cosa aspettarsi dopo l’eventuale iscrizione?

Il destino della matricola 11700 non è mai stato così incerto. Le dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi dall’avvocato Giovanni Ferraù riguardanti l’assoluta certezza dell’iscrizione del Catania alla prossima Serie C hanno fatto spazio alla necessità di reperire quella liquidità funzionale al completamento dell’iter di partecipazione alla stagione 21/22. In tal senso l’attuale proprietà ha chiesto un contributo economico ai supporters rossazzurri attraverso una sorta di raccolta fondi. Notizia che ha scosso l’ambiente, con una tifoseria schierata in diverse fazioni. Sono in molti a porsi delle domande (più che legittime) sia sull’effettiva efficacia del provvedimento che sulle prospettive future del Calcio Catania 1946. Perplessità riguardano innanzitutto la tempistica e, quindi, il perché non si è pensato a questa soluzione molte settimane prima strutturando meglio i contenuti dell’iniziativa e rendendo ancora più fattivo il contributo richiesto ai tifosi.

Quale sarà il futuro del Catania? Ipotizzando che i circa 800.000 € mancanti possano essere coperti in extremis e che l’iscrizione venga dunque effettuata, cosa ci si dovrà aspettare dalla prossima stagione? Si lotterebbe per la promozione o per obiettivi modesti? Resta da capire, inoltre, in caso d’iscrizione come verranno portate avanti quelle interlocuzioni che al momento rimangono in standby. Se queste trattative non dovessero concretizzarsi, ci saranno risorse economiche sufficienti per adempiere a tutti gli obblighi? Oppure il Catania rischia di fare la medesima fine di Trapani e Matera ritirandosi a torneo iniziato? Avrà un’incidenza sulle casse societarie la vicenda relativa alla Calcio Catania Servizi? Le domande legate al destino della compagine etnea sono innumerevoli e, almeno per il momento, sembrerebbero non avere risposte certe. Si naviga a vista ed è corsa contro il tempo. Intanto non resta che attendere l’evolversi degli eventi e la data del 28 giugno.

