MERCATO: Diop-Catania, il punto della situazione

Accostato qualche settimana addietro al Catania, Aboud Diop piace effettivamente alla società rossazzurra. In realtà l’attaccante – che ha messo a segno 13 gol nello scorso campionato contribuendo alla salvezza della Paganese e, nella stagione precedente, sempre con gli azzurrostellati di reti ne siglò 10 – fa gola a varie squadre di livello in terza serie. Inoltre il club campano non se ne priverebbe a cuor leggero. Attenzione, però, al capitolo iscrizione. La Paganese ha presentato la domanda ma ci sono dubbi sulla regolarità e attende il responso della Covisoc. Qualora la squadra non dovesse essere iscritta, Diop diverrebbe un’occasione di mercato a costo zero.

