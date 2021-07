CALCIO SICILIANO – Due Messina in C? Il vice pres. del FC: “Ci sentiamo in Lega Pro, si realizza un sogno”

Ottimismo in casa FC Messina per il ripescaggio in Serie C. Nella prossima stagione ci saranno davvero due società di Messina e quattro espressione del calcio siciliano tra i professionisti? Ne è convinto il vice presidente del club Santi Cosenza: “Oggi ci sentiamo in Serie C. Sono contento per tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia. Sono felice di aver raggiunto questo traguardo nella mia città, era il mio sogno e l’ho realizzato grazie al presidente Rocco Arena, che ho conosciuto casualmente tramite lo storico capitano del Messina Carmine Coppola. Ora dobbiamo pensare alla fideiussione e poi sarà necessario indicare una struttura in attesa che vengano completati i lavori al “Franco Scoglio”. E ovviamente aspettare i ricorsi che le società al momento escluse faranno. Dedichiamo questo traguardo all’intera città“, le parole evidenziate da Repubblica.

