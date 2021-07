CAMPAGNA ABBONAMENTI: Serie C, c’è già chi si è attivato nel girone C

Il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli ha chiesto un intervento del Governo per capire come muoversi in sede di campagna abbonamenti per i club di Lega Pro martoriati dal Covid. Sarebbe uno strumento importante per dare respiro alle casse societarie. In questo senso, nel girone C, il Potenza si è già attivato dando la possibilità ai propri sostenitori di effettuare la prenotazione dell’abbonamento. La campagna è stata predisposta ottemperando alle attuali disposizioni di legge (capienza al 25% – massimo 1.000 spettatori). Il Potenza ha fissato prezzi che vanno da 145 a 1.000 euro per un totale di mille abbonamenti disponibili. Come si muoveranno le altre società di Serie C? Verranno fornite indicazioni più chiare dagli organi competenti? Sarà interessante vedere anche quali iniziative intenderà portare avanti il Catania, quando si avvicina l’inizio della stagione 2021/22.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***