UFFICIALE: Arena tesserato dal Gubbio

Attraverso la seguente nota ufficiale, il Gubbio comunica il perfezionamento dell’ingaggio dell’ex Catania Alessandro Arena, proveniente dal FC Messina: “Il Gubbio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Arena, esterno d’attacco nato a Marina di Ragusa il 3 Agosto 2000. Arena in carriera ha vestito le maglie di Catania, Acireale e Messina società nella quale nell’ultimo anno ha disputato in campionato 22 gare realizzando 5 reti. Benvenuto Alessandro nella famiglia rossoblù”.

E’ bene precisare, a proposito delle voci che lo indicavano nei giorni scorsi di ritorno al Catania per fine prestito, che il cartellino di Arena non apparteneva più al club rossazzurro. A gennaio, infatti, il procuratore del ragazzo – avvocato Daniele Sorintano – fece questo chiarimento ai nostri microfoni: “Lascerà il Catania ma ha un contratto che lo lega fino a giugno 2023 e, a norma di regolamento, non può essere ceduto in prestito in Serie D”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***