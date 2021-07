CATANIA 2021-22: stop ai ripetuti infortuni, aspetto fondamentale da risolvere

Analizzando il campionato 2020/21 appare chiaro come uno dei più grandi problemi del Catania siano stati i continui infortuni. I tanti calciatori finiti in infermeria nel corso della passata stagione hanno senza alcun dubbio condizionato il rendimento della squadra, vanificandone sogni e speranze proprio nei momenti più delicati ed importanti. Mister Raffaele ad esempio ha dovuto fare di necessità virtù per quasi tutto il campionato, non potendo mai schierare gli stessi interpreti per più di due partite consecutive. Idem Francesco Baldini, che proprio a ridosso dei playof, non ha potuto inserire la migliore formazione possibile. È anche vero che l’annata appena trascorsa ha rappresentato un vero e proprio unicum a causa del Covid, ma se la quasi totalità della rosa ha sofferto di noie muscolari questo non può essere dipeso solo ed esclusivamente dalle anomalie del campionato.

Antonio Piccolo (con appena 12 presenze stagionali) è forse il caso più emblematico dell’intero organico, ma oltre all’atleta campano possono essere citati moltissimi altri tesserati come Sarao, Russotto, Pinto, Zanchi, Di Piazza, Maldonado, Tonucci, ecc. Dunque se così tanti calciatori hanno patito dei guai fisici, evidentemente è stato commesso qualche errore durante il ritiro precampionato. Magari la stessa preparazione atletica è risultata inadeguata, oppure le strutture di allenamento di Torre del Grifo dovrebbero essere migliorate e potenziate. Qualunque sia stata la causa degli infortuni appare evidente che per il prossimo campionato non possano essere ripetuti gli stessi sbagli, risolvendo il problema una volta per tutte e permettendo così allo staff tecnico di lavorare nel migliore dei modi.

