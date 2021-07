CATANIA 21/22: staff tecnico, Baldini riparte dai suoi “fedelissimi”

Detto della prosecuzione del rapporto tra Francesco Baldini ed il Calcio Catania, anche i suoi collaboratori più stretti manterranno il proprio incarico all’interno dello staff societario. Il primo dei riconfermati è ovviamente il suo vice Luciano Mularoni. Il quarantanovenne sammarinese accompagnerà per la terza volta in carriera il nativo di Massa dopo le precedenti esperienze alla Lucchese ed al Trapani. I due si conobbero nel 2010 quando il trentaseienne Francesco Baldini firmò il suo ultimo contratto da calciatore con la Juvenes-Dogana (campionato sammarinese), allenata dallo stesso Mularoni, mentre il vero e proprio rapporto di collaborazione tecnica iniziò nell’estate del 2015 tra le fila dei rossoneri toscani. Nonostante un discreto campionato di Serie C, i dissidi creatisi con la dirigenza delle Pantere culminarono con le dimissioni di entrambi nel Marzo del 2016. Dopo un breve periodo di separazione, i due si rincontrarono nel 2019 quando mister Baldini lo volle con sè durante la sfortunata parentesi in cadetteria con i granata (e conclusasi poi con l’esonero nel Dicembre dello stesso anno).

Altro fedelissimo del tecnico toscano è Davide Bertaccini; anche con il match analyst degli etnei il nativo di Massa ha condiviso due esperienze professionali, prima all’Imolese e poi al Trapani. Con gli emiliani i due andarono vicinissimi alla vittoria del campionato di Serie D 16/17, concludendo la stagione al 2º posto, mentre con i granata l’avventura si è conclusa in maniera ben più negativa, prima con l’esonero dello stesso Baldini e poi con la retrocessione in Serie C dei siciliani al termine della stagione 19/20. Infine l’ultimo dei professionisti legato a mister Baldini è Diego Gemignani. L’attuale preparatore atletico rossazzurro condivise l’esperienza lavorativa in quel di Trapani e, nonostante la sfortunata parentesi, tra i due rimase la stima ed il rispetto reciproco. Adesso, dopo le 8 partite della passata stagione, tutti e tre i componenti dello staff tecnico ripartono nuovamente dalle pendici dell’Etna, in totale sinergia e speranzosi di fare bene.

