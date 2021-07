MERCATO: attacco, con l’arrivo di Estrella priorità alle uscite

Con Felipe Estrella prossimo al trasferimento ai piedi dell’Etna, il reparto offensivo sarebbe composto dai vari Reginaldo, Alessandro Gatto, Manuel Sarao, Antonio Piccolo, Andrea Russotto, Simone Russini, Tommaso Ceccarelli e, appunto, il già citato attaccante di proprietà del Genoa. Ben otto elementi. Significa che non ci sarebbe spazio per nuovi innesti là davanti, a meno che il Catania non intervenga in uscita. Abbondanza, dunque, attualmente per quanto concerne l’attacco a disposizione di mister Francesco Baldini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***