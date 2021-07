CATANIA – CONSIGLI PER GLI ACQUISTI: Carillo, difensore-goleador e forza fisica

Napoletano classe 1996, 188 centimetri di pura forza fisica. Il riferimento va a Luigi Carillo. Ha recentemente concluso per scadenza di contratto la sua esperienza tra le file della Casertana, mettendo a segno ben 6 gol nell’ultima stagione (uno dei quali contro il Catania). Non male per un difensore centrale, all’occorrenza in grado di ricoprire il ruolo di terzino. Mancino pericolosissimo sui calci piazzati, esplosivo e dinamico, irruento ma corretto e con una discreta tecnica, a nostro avviso un elemento con le sue caratteristiche potrebbe fare al caso del Catania.

Carillo, tesserato dal Genoa nel 2018, è cresciuto proprio nelle giovanili rossazzurre: nell’estate del 2014 venne girato in prestito al Catania per la formazione Primavera totalizzando 23 presenze in campionato, 1 in Coppa Primavera, ed accumulando altri 10′ nel campionato cadetto. Ma già allora s’intravedevano le potenzialità del ragazzo che, successivamente, vestì le maglie di Juve Stabia, Akragas, Paganese, Pisa, Brescia, Sambenedettese e, appunto, Casertana.

