CURIOSITA’: quando Ceccarelli e Reginaldo si misero in evidenza con la maglia del Monza

In attesa di capire quale sarà il futuro di Reginaldo, curiosamente notiamo come l’attaccante brasiliano abbia condiviso qualche anno fa un’esperienza con Tommaso Ceccarelli, neo acquisto del Catania, indossando la casacca del Monza. Nell’anno in cui la società brianzola venne rilevata da Berlusconi, la squadra concluse il girone B di Serie C al quinto posto uscendo dai playoff al Secondo Turno. Reginaldo e Ceccarelli, comunque, diedero il loro contributo alla causa siglando 10 gol e 11 assist in due ma anche dialogando spesso reciprocamente evidenziando un’intesa niente male.

4-4-2, 3-4-1-2 e 4-2-3-1 furono i sistemi di gioco più di frequente adottati nella stagione 2018/19 dagli allenatori Marco Zaffaroni e Cristian Brocchi. Reginaldo venne anche schierato come prima punta in qualche occasione, ma con maggiore frequenza giocò da seconda punta mentre Ceccarelli fu chiamato varie volte a ricoprire il ruolo di trequartista, giostrando anche in posizione avanzata o esterna. Adesso si ritrovano in Sicilia, almeno per il momento. Continueranno a giocare insieme o Reginaldo lascerà la squadra?

