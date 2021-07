CATANIA FEMMINILE: mister Scuto confermato alla guida della squadra

La promozione in Serie C del Calcio Catania femminile ha rappresentato una pagina da ricordare della storia dello sport catanese. Le ragazze allenate da mister Giuseppe Scuto sono state protagoniste di una favola a lieto fine, dominando in lungo e in largo. Sono stati premiati gli sforzi e la passione messa in campo dal dirigente Massimiliano Borbone e dal responsabile tecnico Giuseppe Scuto. A proposito di quest’ultimo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione verrà confermato sulla panchina rossazzurra, puntando ancora una volta su una squadra abbastanza giovane. Sarà riconfermata, più in generale, la quasi totalità del gruppo reduce da una stagione super.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***