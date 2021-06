CATANIA FEMMINILE: 7-1 al Brolo, rossazzurre promosse in C

Nota stampa Calcio Catania

Catania e JSL Brolo in campo al Comunale di Santa Teresa di Riva per la finale in gara unica del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile 2020/21: le rossazzurre s’impongono per 7-1 e conquistano la promozione in Serie C.

FASI SALIENTI

PRIMO TEMPO

3° – Primo tentativo rossazzurro: Pennisi, su punizione, impegna Castillejo.

6° – Pennisi a tu per tu con Castillejo: diagonale a lato di un soffio.

7° – Potente conclusione di Migneco, deviazione e palla sulla traversa: Catania vicino al vantaggio.

8° – Orlando neutralizza la conclusione di Minciullo.

10° – Finocchiaro dalla lunga distanza, Castillejo in tuffo devia in corner.

12° – Di Stefano da sinistra serve Pennisi in area, conclusione di prima intenzione a lato.

14° – Gol del Catania – Vitale sblocca il risultato – Catania-JSL Brolo 1-0 – Pennisi da sinistra in mezzo, Beatrice Vitale spedisce la palla nel sette alla sinistra di Barbara Castillejo e porta in vantaggio le rossazzurre.

19° – Raddoppio rossazzurro – Finocchiaro a segno – Catania-JSL Brolo 2-0 – Diana Finocchiaro entra in area da sinistra e con una potente conclusione piega le mani dell’estremo difensore avversario e sigla il raddoppio.



21° – Terzo gol etneo – Doppietta per Vitale – Catania-JSL Brolo 3-0 – Beatrice Vitale si invola in solitudine verso la porta avversaria e calcia da posizione favorevole, tiro parato ma non trattenuto, la numero 9 riprende e deposita in fondo al sacco.

23° – Cooling break.

26° – Perfetta uscita di Viola Orlando sugli sviluppi di un’azione insidiosa della JSL Brolo.

30° – Poker delle rossazzurre – A segno Migneco – Catania-JSL Brolo 4-0 – Castillejo respinge la conclusione di Vitale ma nulla può sulla bordata di Alessandra Migneco, che si stampa sul palo e poi carambola in rete.

34° – Catania-JSL Brolo 4-1 – Valentina Minciullo accorcia le distanze superando con un pallonetto Viola Orlando.

35° – Catania ancora in gol – Tripletta di Vitale – Catania-JSL Brolo 5-1- La rossazzurra Beatrice Vitale firma la sua terza rete odierna sfruttando un’indecisione della difesa avversaria.

39° – Orlando blocca la conclusione della Di Benedetto.

40° – Cartellino giallo per Damaris Di Mauro.

41° – Orlando para il destro da fuori area della Di Benedetto.

45° – Tre minuti di recupero.

47° – Sesto gol del Catania – Vitale incontenibile – Catania-JSL Brolo 6-1 – Beatrice Vitale ancora a segno con un preciso tap-in, dopo la conclusione della Di Stefano respinta da Castillejo.

48° – Fine primo tempo, Catania-JSL Brolo 6-1.

SECONDO TEMPO

Fischio d’inizio alle 17.40

2° – Pennisi calcia a lato da posizione favorevole.

3° – Scivoletto sostituisce Giorgianni.

4° – Venuto rileva Salerno.

5° – Pennisi chiusa in area al momento della conclusione.

6° – Gran botta della Vitale da fuori area, Castillejo neutralizza.

12° – Catania incontenibile – Finocchiaro firma la sua doppietta – Catania-JSL Brolo 7-1 – Meraviglioso coast to coast di Diana Finocchiaro: quaranta metri in progressione palla al piede e morbido colpo sotto, è un gol splendido.

13° – Ricciardo per Cucinotta.

14° – Vitale impegna Castillejo.

15° – Bilardi per Pagano.

17° – Pennisi vicina al gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

18° – Venuto colpisce il palo alla destra di Orlando.

22° – Cooling break.

27° – Minciullo colpisce il palo, poi grande parata di Orlando sulla conclusione di Scivoletto.

28° – Aleo per Orlando e Sarao per Di Mauro.

29° – Cartellino giallo per Fiocco.

33° – Militello per Chiricò.

34° – Aleo para la conclusione di Di Benedetto.

35° – Castillejo chiude su Vitale lanciata a rete.

36° – Nel Catania, Messina per Vitale; nella JSL Brolo Merlino per Basile.

41° – Castillejo provvidenziale in uscita su Di Stefano.

42° – Zuppelli per Finocchiaro.

45° – Quattro minuti di recupero.

46° – Migneco da fuori area, palla a lato di un soffio.

47° – Altro buon intervento di Aleo.

48° – Pennisi a tu per tu con Castillejo, conclusione parata.

49° – Triplice fischio, Catania-JSL Brolo 7-1: rossazzurre promosse in Serie C!

Campionato Eccellenza Femminile- Stagione sportiva 2020/21

Finale

Domenica 27 giugno – Stadio Comunale di Santa Teresa di Riva

Catania-JSL Brolo 7-1

Reti: pt 14° Vitale, 19° Finocchiaro, 21° Vitale, 30° Migneco, 34° Minciullo (J), 35° Vitale, 47° Vitale; st 12° Finocchiaro.

Catania – Orlando (28°st Aleo); Pietrini, Chiricò (33°st Militello), Romano, Fiorile, Finocchiaro (42°st Zuppelli), Di Mauro (28°st Sarao), Di Stefano, Vitale (36°st Messina), Pennisi, Migneco. A disposizione: Fazio, Crisafi. Allenatore: Scuto.

JSL Brolo – Castillejo; Giorgianni (3°st Scivoletto), Basile (36°st Merlino), Salerno (4°st Venuto), Minciullo, Fiocco, Russo, Guardino, Di Benedetto, Cucinotta (13°st Ricciardo), Pagano (15°st Bilardi). A disposizione: Calandra; Scaffidi, Vita, Mondello. Allenatore: Palmeri.

Arbitro: Giorgia Arcoleo di Palermo.

Assistenti: Genny Schillaci e Marta Di Franco di Palermo.

Ammonizioni: Di Mauro (C); Fiocco (J).

Tempi di recupero: pt 3’; st 4’.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***