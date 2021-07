CURIOSITA’: quando Baldini ebbe il piacere di allenare Spinazzola, grande protagonista a Euro 2020

Quattro partite e un assist nell’ottavo di finale contro l’Austria, venendo eletto due volte Star of the Match Uefa. Il suo Europeo si è però interrotto nella vittoriosa gara col Belgio, essendo stato costretto ad uscire a seguito di un brutto infortunio. Stop di almeno sei mesi per lui che, comunque, nonostante l’assenza nei successivi incontri dell’Italia è stato inserito nella speciale Top 11 Uefa. Giusto riconoscimento per l’ottimo Europeo disputato dal laterale sinistro azzurro.

Averlo visto esultante dopo lo storico successo di Wembley, avrà fatto particolarmente piacere all’attuale allenatore del Catania Francesco Baldini. Quest’ultimo, infatti, ebbe modo di allenarlo in passato, quando era seduto sulla panchina della Juventus Primavera. Nella stagione 2018/19 non giocò spesso, essendo alle prese con problemi fisici. Baldini ebbe l’onore di farlo giocare in un paio d’occasioni con la Primavera. Si ricorda, in particolare, una prestazione sontuosa offerta contro il Sassuolo condita da un gran gol. I giovani bianconeri vinsero 3-1 e Baldini non potè che applaudire Spinazzola, capace di trascinare tutto il resto della squadra. Oggi il 28enne calciatore in forza alla Roma è uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino sinistro su scala internazionale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***