CATANIA IN LEGA PRO – Dal 2015 in poi: attaccanti a segno. Curiale, Mazzarani e Russotto i più prolifici

Gli attaccanti rossazzurri entrati nel tabellino dei marcatori in questi anni di militanza in Lega Pro. E’ andato più di tutti a segno l’italo-tedesco Curiale, che ha raggiunto quota 29 di cui ben 17 reti siglate nella stagione 2017/18. Secondo gradino del podio per Mazzarani con 24 centri, terzo l’attuale giocatore rossazzurro Russotto. Per lui un gol in più di Di Piazza e sette di differenza rispetto a Calil. Completano la Top 10 Di Grazia, Barisic, Marotta, Ripa e Sarao. Poi tutto il resto.

Questo l’elenco degli attaccanti in gol con la maglia del Catania in Lega Pro (fanno parte dell’elenco anche i trequartisti):

Davis Curiale, 29

Andrea Mazzarani, 24

Andrea Russotto, 20

Matteo Di Piazza, 19

Caetano Calil, 13

Andrea Di Grazia, 11

Maks Barisic, 10

Alessandro Marotta, 10

Francesco Ripa, 9

Manuel Sarao, 8

Kalifa Manneh, 6

Vincenzo Sarno, 6

Emanuele Pecorino, 5

Kevin Biondi, 5

Michele Paolucci, 5

Mattia Rossetti, 4

Alessio Curcio, 4

Fran Brodic, 3

Demiro Pozzebon, 3

Luigi Falcone, 3

Gianvito Plasmati, 3

Elio Calderini, 3

Antonio Piccolo, 2

Reginaldo, 2

Francesco Golfo, 2

Davide Di Molfetta, 2

Emanuele Catania, 1

Andrea Vassallo, 1

Zè Turbo, 1

Diogo Tavares, 1

Giammario Piscitella, 1

Francesco Bombagi, 1

