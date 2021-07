MERCATO: conferme da Lecco circa l’interesse per Sarao

Lecco interessato a Manuel Sarao. Sulla base di quanto si apprende dalla stampa lombarda, la società bluceleste valuta in maniera concreta la possibilità di prelevare dal Catania l’attaccante classe 1989, in buoni rapporti con il Direttore Sportivo del Lecco Domenico Fracchiolla fin dai tempi della militanza nella Virtus Francavilla. Oltretutto il profilo di Sarao possiede caratteristiche perfettamente funzionali alla filosofia di calcio di Mauro Zironelli, nei giorni scorsi ufficializzato sulla panchina lecchese. Il Lecco ci prova, ma resta in piedi anche l’ipotesi della permanenza a Catania della punta, reduce da 8 gol stagionali in rossazzurro.

