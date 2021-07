Non inserito nella lista dei convocati per il ritiro del Parma, l’ex attaccante del Catania Francesco Golfo – che rappresenta tuttora un’idea di mercato per la società rossazzurra dopo la scadenza del prestito (in particolare piace a mister Francesco Baldini) – registra alcune richieste. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbero il neo promosso Taranto, il Monopoli e la Paganese.

