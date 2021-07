EX ROSSAZZURRI: Liguori torna tra i professionisti

Il Campobasso, fresco di promozione in Serie C, ufficializza l’acquisto dell’attaccante classe 1999 Michael Liguori che lo scorso anno si è messo in evidenza con la maglia della Recanatese, collezionando 12 gol e diversi assist in complessive 31 partite. Cresciuto nella Primavera del Pescara, il calciatore marchigiano aveva esordito in C con la maglia del Catania nel 2019 (2 presenze, c’era Walter Novellino al timone della squadra rossazzurra), per poi approdare a Notaresco. Adesso torna nel calcio professionistico, provando a sfruttare nel migliore dei modi la chance offerta dal Campobasso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***