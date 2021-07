EX ROSSAZZURRI – Moretti: “Stop calcio giocato. Adesso vorrei allenare, ho imparato anche da Mihajlovic e Montella…”

Oltre 200 presenze tra i professionisti, indossando anche la maglia del Catania. Il centrocampista classe 1988 Federico Moretti, che in passato è stato riaccostato al Catania ma non concretizzandosi mai il ritorno in Sicilia, due anni fa decise di ripartire dal campionato di Eccellenza. Destinazione Busalla Calcio. Poi, ò’esperienza al Campomorone. Adesso la scelta di appendere le scarpe al chiodo e di buttarsi sul mercato degli allenatori, come sottolineato in un’intervista concessa a settimanasport.com:

“Gli ultimi due anni di pandemia hanno purtroppo aiutato a rendere tutto meno divertente. A me le cose piacciono fatte in un certo modo, sul campo devo metterci voglia e passione e ultimamente ho capito che non ce n’era più tanta, il Covid è stato determinante nella mia scelta, la stessa ripresa dell’Eccellenza con così poche squadre non ha fatto che farmi diminuire l’entusiasmo. In ogni caso sono soddisfatto della mia carriera nel professionismo, in quei 13 anni è stato tutto bello, mi sono tolte tantissime soddisfazioni, giocando su campi particolari e stadi bellissimi che sognavo da bambino, sono orgoglioso di quello che ho fatto”.

“Allenare? E’ sempre stato un mio pallino, un po’ per il ruolo e per le caratteristiche tutti mi hanno predetto un futuro da mister e così ho iniziato a farci un pensierino, cercando di imparare da tutti gli allenatori che ho avuto, da Pioli a Mihajlovic, da Novellino a Montella, a ciascuno di loro ho provato a rubacchiare qualcosa. Senza dimenticare mio padre Mirco che è allenatore dilettanti e con cui da tutta la vita ci confrontiamo. Vorrei essere attento ai piccoli dettagli che fanno di un giocatore prima di tutto un uomo. Vorrei essere leale, rispettoso come volevo fossero con me i miei allenatori, e poi mi auguro di dimostrare presto di essere tagliato per la parte tecnica e calcistica oltre che per quella umana”.

