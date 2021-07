EX ROSSAZZURRI: Pozzebon prosegue la militanza in Serie D

Ancora un’esperienza professionale in Serie D per un volto noto ai tifosi rossazzurri, avendo indossato la maglia del Catania nel 2017 con risultati poco esaltanti. Si tratta di Demiro Pozzebon. L’attaccante romano classe ’88, che in rossazzurro mise a segno solamente due reti, anche nelle successive avventure ha faticato a trovare la via del gol (Triestina, Bari, Gozzano, Avellino e Bitonto). Nella passata stagione ha dato il proprio contributo alla causa dell’Acireale con 5 marcature. Adesso riparte ancora dalla D, sposando il progetto Molfetta Calcio.

