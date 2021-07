FAILLA: dopo Catania, anche lui diretto a Messina

Mentre i principali gruppi ultras dell’ACR Messina continuano a protestare contro l’eventuale ritorno in riva allo Stretto di Pietro Lo Monaco, dalle ultime indiscrezioni si fa sempre più probabile tale possibilità. Lavorerebbe a fianco del dirigente di Torre Annunziata un altro ex Catania, il Direttore Sportivo messinese Christian Argurio. A proposito di Catania, dovrebbe svincolarsi a breve dalla società rossazzurra Alessandro Failla – che per tanti anni ha lavorato sotto il vulcano – non operativo dal 2020 (era responsabile del settore giovanile catanese) ma ancora legato contrattualmente agli etnei fino al 2022. Secondo quanto riporta messinasportiva.it, si occuperà della segreteria del club peloritano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***