STAMPA CAMPANA: “Turris, anche Catania e Potenza pensano a Diop”

La stampa di Torre del Greco, nello specifico tuttoturris.com, sottolinea che “qualora fosse confermata l’esclusione della Paganese dalla C anche dopo i ricorsi”, la Turris penserebbe al profilo di Abou Diop per rinforzare l’attacco. La punta classe 1993 ha trascorso le ultime due stagioni collezionando complessivamente 58 presenze e 23 reti. “Il bomber senegalese, cresciuto nella primavera del Torino – si legge – vanta un lungo trascorso in Serie C, categoria in cui ha segnato più di 50 reti in carriera. La Turris ci pensa, così come anche il Catania ed il Potenza, ma prima di affondare il colpo bisognerà attendere l’esito dei ricorsi delle squadre bocciate nell’ultimo Consiglio Federale”.

